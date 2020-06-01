شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للإعلام":المصابون بكورونا داخل ماسبيرو لا يتجاوزوا 25 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه لا صحة لما يردد من أعداد للمصابين بفيروس كورونا داخل مبنى ماسبيرو، مضيفا أنه بالنسبة على مستوى مبنى ماسبيرو والإدارات الهندسية والقنوات الإقليمية لا يتعدى عدد المصابين 25 حالة واثنين وفيات .

وأضاف حسين زين فى تصريحات لـ"الخليج 365" ، أنه بالنسبة للحالتين الذين توفوا أحداهما كان مصابا بفيروس c ، سكر والآخر كان يعانى من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن المصابين تم إصابتهم نتيجة اختلاطهم لمصابين من خارج مبنى ماسبيرو ، متابعا :" الإصابة من الخارج وليس من داخل المبنى، قمنا بتعقيم المبنى وتوفير الكمامات ووضع بوبابات تعقيم بالمبنى ".

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وكانت الهيئة الوطنية للإعلام، أكدت من قبل أنه تم بالفعل إبرام التعاقد مع المركز الطبي لسكك حديد مصر وأن المركز يستقبل الحالات المصابة بفيروس كورونا من الزملاء لتقديم الخدمة الطبية لهم طبقاً للقواعد المتبعة.

وأضافت الهيئة أنه نظرا لما حدث بالأمس وهو اليوم الأول من التعاقد من تزاحم بعض الزملاء أمام المركز الطبي وعدم التنسيق باتباع الإجراءات اللازمة مع المركز، ننوه بأنه جاري التحقيق فيما حدث مع التأكيد بأن التعاقد ساريا مع المركز الطبي وناشدت الوطنية للإعلام، أعضائها بالتواصل مع الرعاية الطبية من خلال طوارئ الرعاية الطبية على رقم داخلي 5299، ورقم خارجي 25787022، وذلك للتنسيق مع المركز الطبي لاستقبال الحالات وتذليل العقبات.

وأهابت الهيئة الوطنية للإعلام توخي الحذر والدقة فيما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه جار على وجه السرعة التعاقد مع مستشفيات أخرى تعالج حالات الاصابه بمرض كورونا.