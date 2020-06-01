شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للصحافة": نتعامل على الفور مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن حالات الاشتباه بفيروس كورونا التى ترد اليهم من قبل المؤسسات الصحفية القومية يتم التعامل معها فورا و تحويلها للمستشفيات، مضيفا أنه تم تحويل أكثر من حالة من مؤسسة دار الهلال و روزاليوسف .

وأضاف كرم جبر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن الأماكن فى المستشفيات محدودة و أن الهيئة ناشدت الزملاء أن يقوم المشبه فى حالته بعمل أشعة مقطعية و صورة دم من أجل تقديم الخدمة المستحقة، متابعا :" المشكلة تحتاج لتعاون جميع الأطراف من أجل اتمام المهمة بنجاح، لا نحتاج أن يأخذ كل من يشعر بأعراض برد أو انفلونزا أن يأخذ فرصة غيره ، الحالات فى تزايدات و التوقعات تشير الى ازدايدها خلال الأسابيع القادمة ، وفرنا اعتمادات مالية للمؤسسات القومية و نتمنى للجميع الشفاء للجميع و طالبنا أن تقوم المؤسسات بعمل اللازم للحالات المصابة".

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يذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة طالبت من قبل أهمية الالتزام المشدد بقواعد السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية أثناء فترة عيد الفطر المبارك بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، الذين تستدعي ظروف عملهم التواجد في المؤسسات، وضرورة الكشف الدوري وتعقيم الأماكن وتطهيرها أولاً بأول.

وطالبت الهيئة المؤسسات بالالتزام بقواعد ترشيد طبع الصحف لامتداد الحظر من الخامسة مساءً حتى صباح اليوم التالي، بجانب إغلاق كثير من الأماكن التي يتم فيها توزيع الصحف، وأن يكون المطبوع في حدود الموزع دون إهدار للموارد في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن فيروس كورونا، وتوجيه الاهتمام للمواقع الإلكترونية لمتابعة مستجدات الأحداث أولاً بأول.