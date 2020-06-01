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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابة لمبادرة الرئيس "حياة كريمة".. "مستقبل وطن" يفتتح ثاني مجمع عيادات طبي بأسعار رمزية فى القاهرة

استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل توفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، افتتح حزب مستقبل وطن مجمع العيادات الطبية الشاملة، الثاني في محافظة القاهرة، ويحتوي على 20 عيادة في مختلف التخصصات الطبية، وجاء مجمع العيادات الخارجية تحت اسم "مركز مستقبل وطن الطبي"، والمقام في النزهة بمساكن شيراتون.

ويأتى ذلك استمرارًا لحرص حزب مستقبل وطن على الاهتمام بالخدمات الصحية التي تُقدم للمواطن، وذلك في إطار الحرص على استحداث آلية جديدة في بناء مراكز عيادات بمختلف المحافظات، للمحافظة على سلامة المواطنين، وتقديم الخدمة الطبية لهم، والتخفيف عن كاهلهم، ومقدمة بأسعار رمزية.

ويسعي مركز مستقبل وطن الطبي إلي تحسين خدمات الرعاية الطبية التي تقدم للأطفال المرضى من ذوي الأسر محدودة الدخل وغير القادرين، وبالإضافة إلى إنشاء محلق سوف يتم تجهيزه بالمعامل والأدوات الطبية اللازمة، كما تعد المستشفى ثاني مشروعات الحزب الخدمية بعد افتتاح الأولي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية فى عام 2019 تنفيذاً لمبادرة الرئيس السيسى.

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مركز مستقبل وطن الطبي، تم تجهيزه بأعلى مستوى طبي، لتنافس المستشفيات الاستثمارية، مساهمة من الحزب في مبادرة الرئيس لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

مركز مستقبل وطن الطبي، يضم عدد كبير من التخصصات التي منها، نساء وتوليد وباطنة عامة، وأنف وأذن، وقلب وأوعية دموية، وجراحة عامة، وأسنان، ومسالك، وعظام وروماتيزم، وجراحة مخ وأعصاب، وأورام، وأمراض جلدية، وأطفال.

كما يضم مجمع العيادات، مركز عمليات رمد، بانوراما اسنان، وأشعة ماموجرام، وأشعة تلفزيونية، وأشعة مقطعية، وأشعة عادية، وعلاج طبيعي أطفال وبالغين، ومعامل تحاليل طبية.