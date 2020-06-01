النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد الكشف الطبي للمعاونين دفعة 2012

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: أعلنت النيابة الإدارية، مواعيد الكشف الطبي لمعاوني النيابة الإدارية الجدد دفعة 2012. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القرار رقم 239 لسنة 2020 بتعيين 210 معاونين بالنيابة الإدارية. وأوضحت النيابة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" اليوم الإثنين، أن يتوجب على معاوني النيابة إدخال الرقم القومي والالتزام بالتعليمات الواردة في الرابط التالي (اضغط هنا).

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