أمن الوادي الجديد يتدخل لفض مشاجرة في الخارجة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

سيطرت قوات من قسم شرطة الخارجة ومديرية أمن الوادي الجديد، مساء اليوم الإثنين، على مشاجرة بين أشخاص قبيل دخول وقت الحظر بشارع النبوي المهندس في مدينة الخارجة، وذلك لخلافات بينهم.

تبين تعدي عدد من الأشخاص لفظيًا على آخرين بمسكنهم ومحاولة التعدي عليهم بالضرب، ما تسبب في تجمع العشرات من المواطنين في الشارع.

توجهت قوة شرطية إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على الأمور دون تسجيل إصابات. وحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا لإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.

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