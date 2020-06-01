خبير سياسي : جمهور البيض يمثلون 42 % من المؤيدين لترامب

تصدرت قضية مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما اهتمامات صحف العالم وتناولت الصحف الاحتجاجات المستمرة منذ نحو أسبوع في العشرات من مدن الولايات المتحدة في أعقاب مقتله وهو أمريكي أسود البشرة، على يد الشرطة أثناء محاولة اعتقاله بولاية مينيسوتا.

في بيان رسمي.. برشلونة يُندد بمقتل جورج فلويد في أمريكا

في هذا السياق قال الخبير السياسي عبد المنعم السعيد أن المظاهرات في امريكا لها بعد سياسي ايضا رغم وجود شعارات المساواة، مشيرا الي

أن جمهور الابيض من الامريكيين يمثلون 42 % من الناخبين المؤيدين لترامب.

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وأضاف السعيد أن مفهوم الوطنية الامريكيه ضم ذوي البشره السمراء منذ الحرب العالميه الثانية.

وبالرغم من فرض حظر التجول في مايقرب من اربعين مدينة امريكية تتواصل الاحتجاجات غضباً لوفاة جورج فلويد.

وعلى وقع أحداث العنف بين المحتجين من المواطنين السود، ورجال الشرطة الأمريكية، إنشغل الكثير من رواد وسائل التواصل الإجتماعي في العالم

، بما كشفته الحادثة عن استمرار ملف العنصرية في المجتمع الامريكي ، وما يبدو أنه تمييز مايزال متواصلا، ضد سكانها من ذوي البشرة غير البيضاء.

ومرت قرون عديدة على الحقبات المظلمة فى تاريخ البشرية التى انتهكت فيها الحقوق الحريات وسادت فيها العبودية والتمييز العنصرى بين البيض والسود، إلا أن العنصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية تظل ظاهرة تاريخية معقدة تأبى أن تنتهى رغم الحركات المدنية التى ناضلت لإنهاء التمييز والفصل العنصرى منذ الفترة التى تلت الحقبة الاستعمارية والتوسعية للأمم، فى مطلع القرن التاسع عشر، وحتى ستينيات القرن العشرين، والتى كان أبرز روادها "مارتن لوثر كينج"، و"روزا باركس."