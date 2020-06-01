لمدة 3 ساعات.. السعودية تشهد خسوف القمر في هذا التوقيت

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" السعودية، مساء اليوم الإثنين، تريند بعنوان" خسوف القمر"، ليتصدر قائمة اتهمامات الشعب السعودي، خلال الساعات الماضية، وفقًا لترتيب البحث على كلمة "خسوف القمر".

ومن المقرر ان تشهد المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة المقبل، ظاهرة خسوف القمر، لتكون الثانية في عام 2020، وفقًا لإعلان الجمعية الفلكية بمدينة جدة.

وأكدت " فلكية جدة"، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، :"أن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد،

يوم الجمعة 5 يونيو/حزيران 2020، ثاني خسوف للقمر من أربعة هذا العام، وهو شبه ظل يستمر لمدة 3 ساعات و18 دقيقة، بين 08:45 مساءً والرابعة منتصف الليل، مشيرةً إلى أنه لن يلاحظ أي تغيير في القمر حيث سيكون قرصه مضاء بالكامل".

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وتابعت الجمعية، في شرح تفاصيل خسوف القمر، عبر حسابها الرسمي بموقع" فيس بوك"،:" خسوف شبه الظل يحدث عندما يتحرك القمر خلال الجزء

الخارجي الباهت لظل الأرض المسمى "شبه الظل"، وخلال هذا النوع من الخسوف ستخفت إضاءة القمر قليلاً، مع ذلك سيبقى قرصه مضاءاً بنور الشمس خلال مدة الخسوف".

ولفت:"هذا الخسوف يحدث بعد يومين من وقوع القمر في الحضيض وهي اقرب نقطة في مداره من الأرض لذلك سيبدو حجمه الظاهري أكبر بنسبة 3.3 % عن المتوسط"، مؤكدًا أن: "مراحل الخسوف ستحدث في نفس الوقت بكافة المناطق حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبة ظل الأرض عند الساعة 08:45 مساءً (5:45 مساءً بتوقيت غرينتش) ولن يلاحظ أي تغيير وسيبدو القمر كالمعتاد".