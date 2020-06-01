من هو جورج فلويد السبب الرئيسي في مظاهرات أمريكا؟

ما زالت المظاهرات في إنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب تسبب الشرطة في وفاة مواطن أمريكي صاحب بشرة سمراء جروج فلويد.
ونقدم إليكنم بعض المعلومات عن حياة جورج فلويد، الذي نشأ فلويد في هيوستن، تكساس، في حيّ "ذا ثيرد وارد"، الذي يعتبر قلب مجتمع الأفارقة الأمريكيين في جنوب وسط المدينة.
وقج امتلك فلويد مواهب رياضية، وكان يزيد طول قامته عن ستة أقدام وهو لا يزال فيسن المراهقة. ووصفه من عرفه خلال مراهقته بـ"العملاق اللطيف". وبرع في لعبتين، كرة السلة وكرة القدم الأمريكية، كان لاعبا في بطولة ولاية تكساس عام 1992.
لكنه خاض أيضاً تجربة السجن لسنوات بعد توقيفه عام 2007 بسبب السرقة.
الضابط المتهم يمثبل أمام المحكمة
مثل الضابط السابق ديريك شوفين ، الذي تسبب في مقتل جورج فلويد أمامالمحكمة اليوم.
ويبلغ شوفين أربعة وأربعين عاما، ويواجه تهم القتل من الدرجة الثالثة ،وبموجب قانون ولاية مينيسوتا، يُعرَّف القتل من الدرجة الثالثة على أنه يتسبب في موت شخص "عن طريق ارتكاب فعل خطير للغاية على الآخرين".
ليفربول يدعم جورج فلويد
تجمع لاعبو نادي ليفربول بوسط ملعب أنفيلد، حيث جثا كل منهم على ركبته في رسالة دعم بعد مقتل جورج فلويد، ، وهو قيد الاعتقال بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.
وضمت صورة 29 لاعبا من الفريق الإنجليزي لكرة القدم، مصحوبة بتعليق "الوحدة قوة" وهاشتاغ "أرواح السود مهمة".
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