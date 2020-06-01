مايو يسجل أقل حصيلة شهرية للقتلى المدنيين

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مايو الماضي سجل أقل حصيلة شهرية للقتلى المدنيين، منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011. وأوضح المرصد أن الشهر الماضي شهد مقتل 71 مدنيا، بينهم 7 أطفال دون سن الـ18، و7 سيدات. كما وثق بشكل عام، مقتل 291 شخصا خلال مايو الماضي، منهم 89 من قوات النظام، و34 من العناصر الموالية للنظام، إلى جانب 33 من تنظيمات إسلامية متشددة، و13 من قوات سورية الديمقراطية.



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