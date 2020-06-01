استعادة السيطرةعلى مدينة الأصابعة الليبية

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، السيطرة على مدينة الأصابعة غربي البلاد، حيث كانت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أكدت في بيان لها، أمس الإثنين، التزام جنود وضباط القوات المسلحة الليبية في مختلف المحاور، بتنفيذ خطط وأوامر قيادة الجيش الساعية لتحرير دوت الخليج ورد كيد الغزاة والمعتدين.

طالبت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان لها الجميع بالتحلي بالمسؤولية والتخلي عما وصفته بـ»الحماسة الزائدة» التي لن تعود على وحدات القوات المسلحة الليبية إلا بالأضرار، مبينةً أن نشر تحركات الجيش وتمركزاته أمر سيعرض جنودها للاستهداف من قبل العدو.

توقف النشر

شدد الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي على ضرورة توقف الجميع الفوري عن نشر أي أخبار أو معلومات تخص العمليات العسكرية. أضاف البيان: «أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تتابع بصورة مستمرة مع كل غرف العمليات سير المعارك بمحاور القتال المختلفة، وعدم نشرها لأي خبر رسمي يخص تحركات الجيش الليبي حتى الآن أمر يرجع لرؤيتها، فالقيادة العامة ومكتب الإعلام وكل الجهات الرسمية المخولة بهذه التصاريح ليست ملزمة بنشر كل شيء». أشار إعلام القوات المسلحة الليبية في ختام بيانه إلى أهمية بند السرية في العمليات العسكرية، مبيناً أن هذا ما يحدث في كل المعارك التي تخوضها كل الجيوش.