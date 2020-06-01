طالبت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان لها الجميع بالتحلي بالمسؤولية والتخلي عما وصفته بـ»الحماسة الزائدة» التي لن تعود على وحدات القوات المسلحة الليبية إلا بالأضرار، مبينةً أن نشر تحركات الجيش وتمركزاته أمر سيعرض جنودها للاستهداف من قبل العدو.
توقف النشر
شدد الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي على ضرورة توقف الجميع الفوري عن نشر أي أخبار أو معلومات تخص العمليات العسكرية. أضاف البيان: «أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تتابع بصورة مستمرة مع كل غرف العمليات سير المعارك بمحاور القتال المختلفة، وعدم نشرها لأي خبر رسمي يخص تحركات الجيش الليبي حتى الآن أمر يرجع لرؤيتها، فالقيادة العامة ومكتب الإعلام وكل الجهات الرسمية المخولة بهذه التصاريح ليست ملزمة بنشر كل شيء». أشار إعلام القوات المسلحة الليبية في ختام بيانه إلى أهمية بند السرية في العمليات العسكرية، مبيناً أن هذا ما يحدث في كل المعارك التي تخوضها كل الجيوش.
كانت هذه تفاصيل خبر استعادة السيطرةعلى مدينة الأصابعة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.