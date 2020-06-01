انفجار سيارة مفخخة في حلب

انفجرت سيارة مفخخة قرب مقر للجبهة الوطنية للتحرير التابعة للمعارضة السورية، في بلدة جنديرس بمنطقة عفرين بالريف الشمالي الغربي لمحافظة حلب.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية، إن 5 أشخاص أصيبوا بجروح، بينهم حالة حرجة، في انفجار سيارة مفخخة قرب أحد مقرات الجبهة الوطنية للتحرير.

وأضاف المصدر، إن عددا من المنازل والسيارات القريبة من مكان التفجير تضررت بشكل كبير، وهو ما تسبب في حدوث حالة من الرعب لدى الأطفال.