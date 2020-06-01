مطالبة إسرائيل بوقف سياسة إطلاق النار

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اغتيال قوات الاحتلال إياد الحلاق، وفادي قعد.

قائلا في مستهل جلسة الحكومة: «على إسرائيل وقف سياسة إطلاق النار من أجل القتل والتي تودي بأرواح شبابنا، هذه سياسة ممنهجة يعتمدها الاحتلال».

أضاف أن مجلس الوزراء سيعمل في جلسته على استكمال الخطط المتعلقة بقرار القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والتي أوقفت العمل بجميع الاتقافيات مع إسرائيل، كونها أعلنت وبدأت بممارسة بعض إجراءات الضم لبعض الأراضي الفلسطينية. مطالبا دول العالم بالتصدي للقرار الإسرائيلي ومنع تنفيذه لما له من مخاطر جسيمة على فلسطين أرضاً وشعباً وعلى مشروعنا السياسي التحرري وعلى الأمن الإقليمي أيضاً.