اعتصام الرحيل أمام البرلمان التونسي

وذكر المحامي عماد بن حليمة، أحد النشطاء المشاركين في الوقفة، أن الاعتصام سيبدأ رسميا بمجرد إعلان السلطات رفع الحجر الصحي نهائيا.
موضحا أن المطالب الأساسية للاعتصام أربعة، وهي الإسراع بوضع محكمة دستورية معطلة منذ 2015، وتعديل القانون الانتخابي من أجل تمثيلية أكبر في البرلمان، وتعديل النظام السياسي الحالي لمنح صلاحيات أوسع للرئيس، كما يطالب النشطاء المنظمون للاعتصام بتنحية رئيس البرلمان راشد الغنوشي من منصبه، بسبب خرقه مبدأ الحياد في الدبلوماسية التونسية فيما يرتبط بالنزاع الليبي.
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