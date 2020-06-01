الصين تهدد بالرد على إعلان ترمب

هددت بكين، أمس، واشنطن بالرد في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترمب الذي قال فيه، الجمعة: إنه سيفرض قيودا على طلاب صينيين، وسيبدأ في إلغاء الامتيازات الخاصة الممنوحة لهونج كونج فيما يخص الرسوم بفرض قيود على طلاب صينيين في الولايات المتحدة احتجاجا على قانون جديد للأمن القومي في هونج كونج. ردت الصين بغضب على الإجراءات الأمريكية، معتبرة أنها «تلحق الضرر بالجانبين». قالت أيضا: إن الاضطرابات المستمرة في الولايات المتحدة تظهر خطورة مشكلتي العنصرية وعنف الشرطة، وتكشف المعايير المزدوجة لواشنطن في دعمها متظاهري هونج كونج. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تجاو ليجيان «أي كلمات وخطوات من شأنها أن تضر بمصالح الصين ستُقابل بهجمات مضادة من الجانب الصيني»، دون إضافة أي تفاصيل، وإن إجراءات واشنطن «تتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية الصينية وتقوض العلاقات الأمريكية الصينية».



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