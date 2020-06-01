غانتس: إسرائيل مستعدة لعواقب ضم أراض في الضفة الغربية

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببدء مناقشات في الحكومة في أول شهر يوليو/تموز المقبل، بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، وهي مناطق محتلة يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة عليها.

ويبدو أن توجيه غانتس يشير إلى أن السياسي الوسطي إما أنه أقر الخطوة، أو على الأقل اعتقد أنها حتمية، نظرا لدعم اليمين في الحكومة الائتلافية بقيادة نتنياهو.

وفي تصريحات علنية لنواب من حزبه ”أزرق أبيض“ الوسطي، أشار غانتس إلى تصاعد أعمال العنف في الآونة الأخيرة في الضفة الغربية وإعلان الفلسطينيين الشهر الماضي إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل بسبب مسألة الضم.

وقال إنه أمر بعد ذلك رئيس الأركان اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي ”بدراسة جميع التداعيات والتحضيرات المطلوبة“ النابعة من المضي قدما في خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وهي خطة قد تسهل الضم.