في ظل الصراع العائلي بين مخلوف والأسد.. هيئة الأوراق المالية السورية توقف التداول بأسهم “سيريتل”

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وقالت الهيئة، إن القرار جاء بناء على أحكام قانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 22 لعام 2005 وتعديلاته، ولا سيما الفقرتين 7 و8 منه، التي تخول الهيئة إصدار التعليمات والقيام بكافة الوظائف الكفيلة بتحقيق أهدافها المتعلقة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية.

وأضافت أن الخطوة جاءت حرصا على حماية حقوق المساهمين في شركة “سيريتل موبايل تيليكوم” المساهمة العامة.

وكانت أسهم هذه الشركة، التابعة لرجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، شهدت مؤخرا عزوف المستثمرين عنها بعد فرض الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة له.

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وكان رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد قد ذكر في وقت سابق في أحد تسجيلاته المرئية أن السلطات أعطته مهلة للاستقالة من رئاسة شركة “سيريتل، المشغل الأساسي لخدمات الهاتف المحمول في سوريا، وإلا فإنها ستسحب ترخيص الشركة.

وأضاف مخلوف في مقطع فيديو جديد، مقطع فيديو على صفحته في فيسبوك إنه يرفض التنحي والاستقالة.