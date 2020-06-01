كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصدر طبي أمريكي يكشف سبب وفاة "جورج فلويد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر طبي أمريكي، مساء اليوم الإثنين، إن التشريح الطبي يثبت أن "جورج فلويد" توفي نتيجة اختناق تسبب في قتله، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني: إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ممتعضاً لما جرى في مقتل فلويد، وسيواصل العمل من أجل تحقيق العدالة".

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