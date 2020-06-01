كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يصف حكام الولايات بـ"الضعفاء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، الانتقاد إلى حكام الولايات الأمريكية، ووصفهم بأنهم "ضعفاء"، مطالباً بتنفيذ أقسى حملات القمع على المحتجين خلال ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة في عشرات المدن الأمريكية.

وقال ترامب للحكام: إنه يتعين عليكم أن يصبحوا أقسى بكثير وسط احتجاجات تشهدها الأمة وانتقادات لاستجاباتهم، ومعظمكم "ضعفاء" وعليكم اعتقال الناس.

وتأججت أيام الاحتجاجات بسبب مقتل جورج فلويد، الذي مات بينما خنقه شرطي بوضع ركبته على عنقه في مينيابوليس، وتحولت الاحتجاجات للعنف في عدة مدن، وشهدت نهباً وفوضى واندلعت النيران في الحديقة الشهيرة أمام البيت الأبيض.

وحث "ترامب" الحكام على نشر الحرس الوطني، الذي نسب إليه الفضل في المساعدة على تهدئة الوضع مساء اليوم في مينيابوليس، مطالباً باتخاذ إجراءات صارمة مماثلة في المدن التي تعرضت أيضاً لتشنج من العنف، مثل نيويورك وفيلادلفيا ولوس أنجلوس.

وقال: "عليكم القبض على الأشخاص وعليكم تتبع الأشخاص، وعليكم وضعهم في السجن لمدة 10 سنوات ولن ترى هذه الأشياء مرة أخرى أبدًا، ونحن نفعل ذلك في العاصمة واشنطن وسنقوم بشيء لم يره الناس من قبل".

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كما أبلغ الحكام بأنهم يجعلون أنفسهم "يبدون مثل الحمقى" لعدم استدعاء المزيد من الحرس الوطني لاستعراض للقوة في شوارع المدينة.

وقال وزير العدل الأمريكي بيل بار للحكام: إن عليهم "السيطرة على الشوارع والتحكم لا أن يكونوا رد فعل للحشود، وحثهم على ملاحقة مثيري الشغب".