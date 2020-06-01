كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإمارات تعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى أكثر من 18 ألفاً، وتسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة الى 35,192.

وذكرت الإمارات: أنه تم اجراء 30,147 فحصاً جديداً، لافتة إلى تسجيل حالتين وفاة جديدة، وما زالت 16,588 حالة تتلقى العلاج من جنسيات مختلفة، نقلا عن وكالة أنباء الإمارت "وام".