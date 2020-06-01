كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليونان: سنتصدى بقوة لمحاولات تنقيب تركيا في المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، مساء اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة للتعامل مع الاستفزازات التركية إذا قررت تركيا توسيع عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف دندياس: "لا يمكن لتركيا التعدي على حقوق اليونان السيادية المكرسة في القانون الدولي، ومواقفنا بشأن هذه المسألة محددة، وقد تم إبلاغ تركيا مرارا وتكرارا بهذه المواقف، وكانت وستظل اليونان مستعدة تماما للرد على هذه الاستفزازات".

ويأتي تحذيره عقب إعلان تركيا عزمها الشروع في التنقيب عن النفط شرقي البحر المتوسط، في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، بموجب اتفاق وقعته أنقرة، مع حكومة فايز السراج التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس.

وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، في حديثه خلال مراسم بمناسبة بدء إبحار السفينة التركية فاتح للتنقيب عن النفط والغاز إلى البحر الأسود: إن "مؤسسة البترول التركية ستبدأ عمليات التنقيب في مناطق شرقي المتوسط".

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وكانت حكومة السراج قد وقعت العام الماضي، اتفاقا مع تركيا بترسيم الحدود البحرية، والذي قوبل بالإدانة من قبل دول عدة في المنطقة من بينها اليونان وقبرص بوصفه غير شرعي.

وعارض الاتحاد الأوروبي أيضا الاتفاق البحري، الذي جرى توقيعه جنباً إلى جنب مع اتفاقية تقدم تركيا بموجبها دعماً عسكرياً لميليشيات طرابلس، التي تدعم حكومة السراج وتحارب الجيش الوطني الليبي منذ أكثر من عام.

ومن المنتظر أن تزيد الخطوة التركية من تأزم الموقف في المنطقة، حيث لتركيا خلافات منذ سنوات مع اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل بشأن ملكية المصادر الطبيعية، ومن الممكن أن تواجه تركيا عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي على خلفية عملياتها غير الشرعية.

وسبق لزعماء أوروبا أن أصدروا بيانا قالوا فيه: إن أنشطة التنقيب التركية "غير قانونية" وأن التكتل "مستعد للرد بشكل مناسب".