برلماني بريطاني: تعيين توكل كرمان لتراقب فيسبوك يشجع على التطرف

المناطق-الرياض

وصف النائب في مجلس العموم البريطاني، “إيان بيزلي” تعيين شركة فيسبوك للاخوانية اليمنية “توكل كرمان”، في مجلس حكمائها بالقرار الذي لا يمكن تصديقه ويشجع على التطرف.

وقال بيزلي “أعتقد أن هذا القرار الذي اتخذته فيسبوك غير متوقع، وهو أمر لا يصدق. لدينا منظمة تم إعدادها لإجراء عملية (تتعلق بالـ)شفافية، ثم يعينون كرمان التي لا تعتبر، بصراحة، ولا يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة”.

وأعلن بيزلي أنه كتب رسالة لفيسبوك يندد فيها بتعيين كرمان، ودعا وزارة الثقافة والإعلام والرياضة إلى التحقيق في هذا السلوك.