شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 300 سلة غذائية للنازحي من محافظة صعدة إلى مأرب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم , 300 سلة غذائية للنازحي من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، استفاد منها 1,800 نازح.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز التي بلغت 474 مشروعًا.



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