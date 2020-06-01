"جونسون ": القضاء على كورونا يحتاج تعاون "عابر للحدود"

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وقال جونسون في بيان اليوم "إن أردنا القضاء على فيروس كورونا المستجد وأردنا التعافي منه على مستوى العالم وتجنب الوباء مستقبلاً، علينا أن نتعاون معاً عبر الحدود" .
وأضاف : "إن الجهود التي نبذلها على الصعيد الوطني أثرها بسيط مالم يدعمها تعاون دولي، واليوم، تعد من أكثر القضايا إلحاحاً تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وتطوير لقاح ضد المرض".
وأشار إلى أن بريطانيا قدمت ما يقارب مليار دولار أمريكي في جهود الاستجابة الدولية لتطوير لقاح، مما يجعلها أكبر متبرع لدعم جهود "التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة" كما قدمت المملكة المتحدة ما يقارب 150 مليون جنية إسترليني لصندوق النقد الدولي لمساعدة الدول النامية في تحمل الآثار الاقتصادية التي أفرزتها الأزمة.
وأوضح رئيس الوزراء في ختام بيانه "إنه بمجرد تجاوز مرحلة الطوارئ الحالية، فإن للأجيال القادمة حق علينا بأن نعيد البناء بشكل أفضل وأن نستند في تعافينا على أسس راسخة، بما فيها اقتصاد عالمي أكثر إنصافاً وصداقة للبيئة وصموداً".
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