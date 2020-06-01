شرطة بابل تصدر توصيات بشأن كورونا

اصدرت قيادة شرطة بابل، الاثنين، عددا من التوصيات والإرشادات لمجابهة فايروس كورونا.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة وإشراف قائد شرطة بابل اللواء الحقوقي علي كوة الزغيبي، تم اصدار عدد من التوصيات والإرشادات الصحية لمجابهة فيروس كورونا المستجد".
ودعت القيادة "المواطنين الى الالتزام فيها حفاظاً على صحتهم وسلامتهم".
وادناه عدد من التوصيات والإرشادات لمجابهة فايروس كورونا:
١- الالتزام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حرفيا، كونها جاءت من مصلحتكم ولاحتواء انتشار فايروس كورونا .
٢- عدم التجمهر والاختلاط منعا باتاً ، والالتزام بحظر التجوال ، حيث إن التجمعات البشرية وعدم التباعد ركن أساسي لنقل عدوى فايروس كورونا .
٣- التأكيد على النظافة العامة ، والنظافة الشخصية بشكل مستمر لاسيما المكلفون بالخروج من المنزل لتأمين متطلبات عوائلهم من التسوق .
٤- غسل اليدين باستمرار ولمدة 20 ثانية دون التهاون في هذا الموضوع بتاتاً .
٥- عند الشك بأي أعراض شبيه الانفلونزا مراجعة أقرب مركز صحي دون تردد او خجل ، بل أنها دليل وعيكم الصحي .
٦- التأكيد على تعقيم المنازل باستخدام المنظفات المنزلية المتوفرة وتحديدا مادة الكلور (القاصر) .
٧- تتم عملية الخلط لمادة القاصر بنسبة واحد إلى تسعة أي قدح واحد قاصر إلى تسعة أقداح من الماء .
٨- يستخدم خليط القاصر لتعقيم المطابخ والارضيات والصحيات ولمرة واحدة يوميا دون رش المباشر على النقاط الكهربائية، حيث ستكون موصولة للتيار الكهربائي . ويجب الشطف بالماء بعد عشر دقائق من استعمال مادة القاصر .
٩- ارتداء الكمامات عند الخروج ولأي سبب كان والتخلص منها بشكل آمن وصحي عنده العودة إلى البيت بشكل مباشر .
١٠- حمل معقمات اليد بشكل مستمر لغرض التعقيم وقبل الدخول إلى البيت أو الصعود في السيارات تحسبا لملامسة الأشياء الملوثة.
١١- مغادرة وترك بعض العادات الاجتماعية في الوقت الحاضر والتي تعد من أسباب التجمعات البشرية وعدم التباعد الاجتماعي .
١٢- الابتعاد عن السهر في المناطق السكنية من قبل فئة الشباب وترك تدخين الارگيلة وتداولها بين الحضور وبنفس الفم ونفس الارگيلة .
١٣- يجب على الكل أن يكون مسؤولاً من حيث إن سلامة الفرد هي من سلامة المجتمع ككل .
١٤- على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن أن يكونوا أكثر التزاما وحرصا دون التهاون بالتعليمات الصحية والتعامل مع الجميع على أنهم مصابين .
١٥- يجب أن يكون شعارنا في هذه المرحلة ( الوقاية خير من العلاج ) .
١٦- احذر ولا تخاف، لأن الخوف يؤثر على مناعة الجسم وتناولوا الأطعمة التي تحسن وتقوي المناعة لاسيما فيتامين C .
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