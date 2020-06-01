وزيرا الداخلية والصحة يتجولان ببغداد لمتابعة اجراءات حظر التجوال 'صور'

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افاد مصدر امني، الاثنين، بان وزيري الداخلية والصحة تجولا في شوارع بغداد لمتابعة اجراءات حظر التجوال.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "وزيري الداخلية عثمان الغانمي والصحة حسن التميمي اجريا جولة في عدد من شوارع العاصمة بغداد".
ووجه وزير الصحة خلال الجولة بـ"زيادة الفرق الجوالة لأخذ المسحات ومتابعة عمل الفرق الطبية التي تقوم بالمسح المناطقي"، مشيرا الى ان "العراق يسجل رقما قياسيا بإجراء الفحوصات التشخيصية لفايورس كورونا حيث تجاوز العشرة آلاف منذ بدء الجائحة".
من جانبه شدد وزير الداخلية "على تطبيق حظر التجوال الشامل".
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