أعلنت مديرية نجدة بغداد، الاثنين، عن نشر دوريات ي مناطق العاصمة لمتابعة الالتزام بتعليمات حظر التجوال. وقالت المدرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "حسب توجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة نجدة بغداد تباشر باجراءات فرض حظر التجوال الشامل من خلال نشر دوريات في مناطق العاصمة وتحثهم عبر مكبرات الصوت بالالتزام بالحظر الوقائي".



وأضافت، أن "الدوريات ستطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم حفاظا على ارواح الجميع، بالاضافة الى تشديد الاجراءات من خلال نشر دوريات في الشوارع والتقاطعات الرئيسية واعتقال كل شخص مخالف للحظر وقرارات خلية الأزمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجدة بغداد تعلن نشر دوريات في مناطق العاصمة لمتابعة الالتزام بالحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.