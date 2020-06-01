نشأت أكرم: اللاعب العراقي لن ينجح في أوروبا بسبب الرفاهية والدلال بالخليج

وخاض اكرم عدة تجارب احترافية في السعودية والامارات وقطر وتجربة قصيرة في هولندا، بينما تعثر انتقاله الى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي بسبب إجراءات العمل الصارمة منق قبل الحكومة البريطانية.

وقال اكرم في تصريح لصحيفة "آس" الاسبانية، إن "اللاعب الخليجي يحتاج الكثير للاحتراف في أوروبا، خصوصًا الرفاهية التي يعيشها من خلال الأندية والمنتخبات، وهذه هي نقطة الضعف بالنسبة لنا، حتى أنا نشأت أكرم أيضًا، لقد لعبت في العديد من الأندية الخليجية، حتى ذهابي إلى هولندا مع تفينتي أنشخيدة وحصولي على الدوري للمرة الأولى في تاريخ النادي، وأكون أول لاعب عراقي يحقق بطولة كبيرة في أوروبا".



وأوضح "المايسترو بالقول، "تنقصنا الثقافة والاندماج بالمجتمع، بعد الدلال الذي نراه من الأندية الخليجية والحياة المترفة بكل شيء، لا أعتقد أننا سنستمر أوروبيا، إذا تغير نمط الحياة في الخليج أقول إنه بإمكان اللاعبين الخليجيين اللعب في أفضل الدوريات الأوروبية".

وعن سبب عدم تكرار جيل مثل 2007 في العراق، أكد أكرم، أن "التجارب تختلف بين جيل 2007 والأجيال التي أتت بعد ذلك، التخطيط هو من يزرع ويحصد لاعبين كرة قدم جيدين، ينقصنا التخطيط للنجاح في كرة القدم العراقية".

