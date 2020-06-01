اخبار العالم

البيت الأبيض يعلن نزول الحرس الوطني إلى الشوارع من أجل خفض التصعيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلن البيت الأبيض، الاثنين، نزول الحرس الوطني إلى الشوارع من أجل خفض التصعيد.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني في حديث لها، إنه "لا يمكن للسماح باستمرار العنف والتخريب".

واضافت ماكناني ان "الرئيس دونالد ترامب كان ممتعضا لما جرى في مقتل فلويد وسيواصل العمل من أجل تحقيق العدالة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض يعلن نزول الحرس الوطني إلى الشوارع من أجل خفض التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا