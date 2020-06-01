البيت الأبيض يعلن نزول الحرس الوطني إلى الشوارع من أجل خفض التصعيد

اعلن البيت الأبيض، الاثنين، نزول الحرس الوطني إلى الشوارع من أجل خفض التصعيد.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني في حديث لها، إنه "لا يمكن للسماح باستمرار العنف والتخريب".
واضافت ماكناني ان "الرئيس دونالد ترامب كان ممتعضا لما جرى في مقتل فلويد وسيواصل العمل من أجل تحقيق العدالة".
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