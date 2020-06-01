استثناء ريال مدريد من الحجر الصحي قبل مواجهة مانشستر سيتي

2020-06-01 | 20:18
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وكان من المفترض أن تقام مباراة الإياب في مارس الماضي، ولكن مع توقف كرة القدم حول العالم بسبب فيروس كورونا، تأجلت إلى أب المقبل.
وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن "الحكومة قررت وضع أي شخص يأتي إلى بريطانيا من الخارج بالحجر الصحي، كـ إجراء وقائي".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "سيكون هناك استثناءات، مثل الفرق التي تواجه الأندية البريطانية في دوري أبطال أوروبا، وكذلك الوافدين لسباقات الفورمولا وان".
وكان الاتحاد الأوروبي يريد استئناف بطولة دوري أبطال اوروبا والدوري الأوروبي في أب المقبل، على شكل بطولة مجمعة تنتهي خلال أقل من شهر.
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