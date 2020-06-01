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استثناء ريال مدريد من الحجر الصحي قبل مواجهة مانشستر سيتي

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2020-06-01 | 20:18

استثناء ريال مدريد من الحجر الصحي قبل مواجهة مانشستر سيتي

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أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أنه قد تكون هناك تسهيلات لنادي الإسباني، قبل خوض مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي.
وفاز مانشستر سيتي على ريال مدريد 2/1 بملعب سانتياجو بيرنابيو، في ذهاب دور الـ16 من بطولة .

وكان من المفترض أن تقام مباراة الإياب في مارس الماضي، ولكن مع توقف كرة القدم حول العالم بسبب فيروس ، تأجلت إلى أب المقبل.


وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن "الحكومة قررت وضع أي شخص يأتي إلى بريطانيا من الخارج بالحجر الصحي، كـ إجراء وقائي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "سيكون هناك استثناءات، مثل الفرق التي تواجه الأندية البريطانية في دوري أبطال أوروبا، وكذلك الوافدين لسباقات الفورمولا وان".

وكان الاتحاد الأوروبي يريد استئناف بطولة دوري أبطال اوروبا والدوري الأوروبي في أب المقبل، على شكل بطولة مجمعة تنتهي خلال أقل من شهر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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