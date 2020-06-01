صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا اليوم

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 429 إصابة جديدة بالفيروس بينها 47 في الكرخ.

-المنصور / ٢ اصابة

- الغزالية/ ١ اصابة

- حي العامل/ ٨ اصابات

- الدورة/ ٦ اصابات

- المحمودية/٢ اصابات

- الحارثية/ ١ اصابة

- ابو دشير/ ١ اصابة

- حي الجامعة/٣ اصابات

- اليرموك/ ٢ إصابة

- ابو غريب/ ١ اصابة

- الصالحية/ ١ اصابة

- الحرية/ ٥ اصابات

- الكاظمية/ ٤ اصابات

- العطيفية/ ١ اصابة

- القادسية/ ١ اصابة

- الرحمانية/ ١ اصابة

- حي الجهاد / ١ اصابة

- حي الاعلام/ ٣ اصابات

- الرصافة/ ٣ اصابات

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