جوتيريس يدعو للتحقيق في عنف الشرطة الأمريكية

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الإثنين، بالتحقيق في أعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة الأمريكية.



وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، إنه يجب "على السلطات الأمريكية أن تتحلى بضبط النفس في تعاملها مع المتظاهرين" كما في أي بلد آخر.

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وأضاف دوجاريك: "شاهدنا في الأيام الماضية حالات عنف على يد الشرطة (الأمريكية). يجب فتح تحقيق في جميع هذه الحالات".

وتابع المتحدث باسم جوتيريس: "على قوات الشرطة في العالم أن تتلقى تدريبا مناسبا في حقوق الإنسان"، معربا عن قلق الأمين العام للأمم المتحدة، من استهداف الصحفيين خلال تغطية الاحتجاجات في الولايات المتحدة.

وأثارت مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يجثو ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه، موجة احتجاجات عارمة بدأت من مينيابوليس وامتدت عبر أنحاء الولايات المتحدة، وتخللها أعمال شغب وعنف.