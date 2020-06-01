الجيش الليبي يسيطر على منطقة "الأصابعة" جنوب طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، أنها استعادت السيطرة على منطقة "الأصابعة" جنوب طرابلس.



وبحسب رويترز، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن القوات انتزعت السيطرة على الأصابعة بعد ضربات جوية.

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وفي وقت سابق اليوم، كشف اللواء أحمد المسماري في تصريحات خاصة لقناة العربية عن قيام باخرة تركية بتفريغ دعم عسكري لميليشيات مصراتة الداعمة لحكومة الوفاق.

وقال أن المرتزقة الذين يقاتلون مع الوفاق يتلقون رواتب من خزينة ليبيا حيث قامت تركيا بإرسال 11 ألفا من المرتزقة إلى البلاد حتى الآن.

ولا تزال تركيا تغرق ليبيا بالمرتزقة السوريين للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق. وقبل أيام أعلن الجيش الوطني الليبي القبض على محمد الرويضاني المكنى أبو بكر الرويضاني أو البويضاني، "أحد أخطر عناصر داعش الذين انتقلوا من سوريا إلى ليبيا"