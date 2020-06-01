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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا: تراجع حالات كورونا في المستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الاثنين إن على الناس مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية في مواجهة تفشي فيروس كورونا حتى مع استمرار انخفاض عدد الحالات في المستشفيات والعناية المركزة.
وقالت في بيان إنه بينما تستعد فرنسا لمرحلة ثانية من تخفيف الإجراءات اعتبارا من يوم الثلاثاء وسط توقع إعادة فتح المتنزهات والحانات والمطاعم، فإن "الأخبار الجيدة لا يجب أن تجعلنا ننسى خطر الفيروس".
وأضافت في إفادة يومية أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في المستشفيات منذ أول مارس بلغ 18506 بينما لا تزال هناك 14288 حالة بالمستشفيات، في انخفاض طفيف عن 14322 حالة أمس الأحد.
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