مصرع 5 من مليشيات إيران بسوريا بقصف جوي "مجهول"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل 5 عناصر من مليشيات موالية لإيران، الأحد، في قصف جوي بطائرة مجهولة على بادية مدينة البوكمال.



وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرة حربية مجهولة استهدفت سيارات عسكرية تحمل رشاشات ثقيلة تابعة للمليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، كما تم إعطاب 3 سيارات.

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وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دفعة جديدة تضم العشرات من المليشيات الإيرانية وصلت إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، قبل أيام.

ووصلت حافلة تحمل المسلحين قادمة من العراق، وهو أسلوب باتت تتبعه المليشيات الإيرانية مؤخراً، حيث تأتي التعزيزات عبر حافلات مدنية.

وأصبحت المنطقة الجنوبية الشرقية من الصحراء السورية المعرفة باسم البادية جبهة مهمة في الحرب الدائرة بالبلاد منذ سنوات.