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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تسجل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكثر من 30 ألف فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وسجلت 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 35,192 حالة.
كما تم تسجيل 406 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 18,338 حالة.
وأعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 266 شخصا.
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