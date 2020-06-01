اليونان تحذر تركيا من التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة جزرها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

حذرت أثينا اليوم الإثنين، تركيا من إرسال سفن للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جزر رودس وكارباثوس وكريت اليونانية، مؤكدة أنها سترد بقوة.



وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إن بلاده مستعدة لمواجهة هذه الخطوة التركية، التي وصفها بـ"المستفزة".

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وقال ديندياس إن "نشر الجريدة التركية الرسمية طلبات ترخيص من شركة النفط التركية للقيام بعمليات تنقيب جديدة في منطقة الجرف القاري اليوناني، تندرج في سلسلة تحركات للدولة المجاورة التي تحاول تدريجيا انتزاع الحقوق السيادية لليونان".

وشدد على أن أثينا "مستعدة للتصدي لمثل هذه الاستفزازات الجديدة إذا أقدمت تركيا على تنفيذ ذلك".

وأكد أنه "لا يمكن لأعمال تركيا غير المشروعة أن تمس السيادة اليونانية التي تقوم على القانون الدولي وقانون البحار".

وأعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، الجمعة الماضية، أن بلاده "تخطط لبدء عمليات تنقيب جديدة عن المشتقات النفطية خلال ثلاثة أو أربعة أشهر" في شرق البحر المتوسط بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل التي وقعتها مع فايز السراج في تشرين ثان/نوفمبر الماضي