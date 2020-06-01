رصد طائرتين عسكريتين تركيتين تتوجهان إلى ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

رصد موقع “إيتا ميل رادار” العسكري الإيطالي، الإثنين، عن توجه طائرتين عسكريتين تركيتين إلى الأراضي الليبية، وذلك في استمرار لانتهاكات أنقرة للتعهدات والقرارت الدولية والأممية بحظر التسليح المفروض على طرابلس.



وبحسب موقع العين الإخبارية، كشف الموقع المتخصص في تتبع مسارات رحلات الطائرات العسكرية، إن الطائرتين من طراز “لوكهيد سي 130 إي”، وهي طائرات للشحن الجوي وتحمل في العادة قوات العمليات الخاصة للقفز بالمظلات أوالهبوط للقيام بأعمال هجومية في عمق الأراضي المعادية.

Advertisements

وتابع الموقع أن إحدى هاتين الطائرتين هبطت في مطار مدينة مصراتة غربي ليبيا، بينما لم يكشف الموقع عن مسار الطائرة الأخرى، لكنه رجح أنها هبطت في طرابلس- لأنها كانت لا تزال في الجو أثناء عملية الرصد.

وتستمر أنقرة في انتهاكاتها للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي: تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

ونقلت تركيا حتى الآن أكثر من 11 ألفا من المرتزقة غالبيتهم سوريين إلى ليبيا بالتزامن مع اختفاء نحو 9000 متطرف آخرين من المحتمل نقلهم قريبا إلى طرابلس، حسبما أعلن رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم يوقف الدعم العسكري التركي المتزايد للمليشيات الجيش الليبي عن تحقيق نجاحات كبيرة في المنطقة الغربية، التي قضى فيها على غالبية قادة المليشيات والمرتزقة السوريين كما تمكن من تحرير مدينة الأصابعة، اليوم الإثنين