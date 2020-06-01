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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي ينفذ عملية نوعية في مواقع الميليشيات جنوب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قال اللواء فوزي المنصوري قائد عمليات الجيش الليبي في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس إن وحدات الجيش الليبي أطلقت، صباح الأحد، عملية نوعية في العمق المليشياوي أطلق عليها عملية "شهداء الجيش الوطني الليبي".
ونقل موقع العين الإخبارية عن المنصوري، أن العملية شاركت فيها وحدات المدفعية والاقتحام اللتين كبدتا المرتزقة الموالين لتركيا خسائر فادحة في الأرواح و المعدات الحربية.
وحول التطورات الميدانية الاخيرة، أكد المنصوري أن الجيش الليبي لا يزال يحافظ على كل تمركزاته جنوب العاصمة طرابلس وهو من يملك زمام المبادرة في الهجوم والتصدي للعناصر المتطرفة الموالية لتركيا.
ولفت المنصوري إلى أن القوات المسلحة الليبية ستكمل مهامها المناطة بها من القيادة العامة للجيش حتى تحرير كامل التراب الليبي وطرد المستعمرين الأتراك و المرتزقة الموالين لهم.
وتمكنت قوات الجيش الليبي، مساء السبت، من ضبط ومصادرة 3 آليات عسكرية للمليشيات في هجوم فاشل للأخيرة على محاور جنوبي طرابلس.
وقال عقيلة الصابر، عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، إن القوات المسلحة تصدت لمحاولة فاشلة للمليشيات والمرتزقة السوريين للتقدم بمحور عين زارة.
وتابع في تصريح خاص وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن الاشتباكات لا تزال مستمرة وعنيفة جدا في محور الرملة، مضيفا أن قوات الجيش الليبي ثابتة في مواقعها وترد هذا الهجوم الفاشل.
والجمعة الماضية، نفذ الجيش الليبي كمينا محكما للمليشيات بمحور الكازيرما، أسفر عن مقتل عشرات المسلحينن، كما تم القبض على 17 آخرين ومصادرة 6 سيارات مسلحة ومدرعة تركية، بحسب تصريحات المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش
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