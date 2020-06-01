شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية ستتخذ قراراً بشأن هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت سمية سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن المنظمة ينبغي أن يكون لديها ما يكفي من معلومات خلال 24 ساعة لاتخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت ستواصل تعليق تجاربها على استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.



ويعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بين الذين يروجون لاستخدام هذا العقار الخاص بعلاج الملاريا للمساعدة في مكافحة مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس بالرغم من تحذيرات طبية من مخاطر مصاحبة لاستخدامه.

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