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"الصحة العالمية": لا يوجد دليل على تغير قوة فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت خبيرة بمنظمة الصحة العالمية اليوم "لاثنين" إنه لا يوجد دليل على تغير سواء في شكله أو انتقاله أو شدة المرض الذي يسببه.

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وقالت ماريا فان كيرخوفي المتخصصة في علم الأوبئة خلال لقاء مع وسائل الإعلام" فيما يتعلق بإمكانية انتقاله ، لم يحدث تغيير ، من حيث شدته ،لم يحدث تغيير.

 

"المهم هو وجود تدابير للحد من انتقال العدوى ووقفها".

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