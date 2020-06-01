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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تشهد على مدار يومين حتجاجا على مقتل جورج فلويد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
شهدت ألمانيا على مدار يومين مظاهرات شارك فيها الآلاف، احتجاجا على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، على يد الشرطة الأمريكية.
وأعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الإثنين، عن وقوع احتجاجات في البلاد تضامنا مع الأمريكيين الأفارقة بعد مقتل فلويد.
وذكرت أن أكبر المظاهرات كانت في العاصمة برلين أمس الأحد، شارك فيها نحو 1500 شخص، وسبقها مظاهرة شارك فيها 2000 شخص أمام السفارة الأمريكية السبت الماضي، فيما شهدت ميونخ مظاهرة مساء السبت أيضاً، شارك فيها 350 شخصا.
وأوضحت الشرطة الألمانية، أن المظاهرات نددت بالعنف والعنصرية، واتسمت بالطابع السلمي.
وأثارت مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يجثو ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه، موجة احتجاجات عارمة بدأت من منيابوليس وامتدت عبر أنحاء الولايات المتحدة، وتخللها أعمال شغب وعنف.
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