شكرا لقرائتكم أول رحلة بحرية بين الجزائر وفرنسا منذ إغلاق كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبحرت باخرة نقل مسافرين الاثنين من الجزائر العاصمة نحو مرسيليا جنوب فرنسا، على متنها ألف شخص، في أول رحلة بحرية منذ تعليق الرحلات البحرية بين البلدين بسبب وباء كوفيد-19.

وأبحرت الباخرة "دانيال كازانوفا" التابعة لشركة "كورسيكا اينيا" الفرنسية الخاصة من ميناء الجزائر في الساعة الثالثة وعشر دقائق (14:00 ت غ)، بحسب ما أوضحت قبطانية الميناء.

وتتسع الباخرة لأكثر من ألف مسافر ويمكن أن تحمل مئات السيارات. وكانت وصلت فارغة إلى العاصمة الجزائرية في الساعة السابعة صباحا (6:00 ت غ) آتية من مرسيليا على أن ترسو في المدينة الفرنسية مجدّدا منتصف نهار الثلاثاء.

ونقلت الباخرة مواطنين فرنسيين وجزائريين مقيمين في الضفة الأخرى، ظلوا عالقين بسبب منع النقل منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب مراسلي وكالة فرنس برس.

وقال مصطفى، مواطن فرنسي-جزائري يبلغ 46 عاما ويقيم في ليون، "أنا عالق في الجزائر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، واضطررت للإقامة طيلة هذه الفترة في فندق".

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وأوضح "أنتظر هنا على أمل الصعود في الباخرة. فالتذاكر تباع خفية".

وينتظر أن يتم تسيير رحلات بحرية أخرى بين البلدين خلال النصف الأول من شهر تموز/يونيو.

وأغلقت الجزائر حدودها البحرية في 19 آذار/مارس تاريخ إبحار آخر رحلة لباخرة جزائرية من مرسيليا نحو ميناء الجزائر.

وكانت الباخرة "طارق ابن زياد" نقلت نحو 1700 مسافر كانوا عالقين في فرنسا بعد انتشار الوباء.

كما عادت حركة الطيران في رحلات استثنائية لنقل الفرنسيين والجزائريين المقيمين في فرنسا.