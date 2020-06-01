ترمب يشرح لبوتين مشروعه لتوسيع مجموعة السبع

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موسكو: أعلن الكرملين في بيان أن فلاديمير بوتين ودونالد ترمب ناقشا اقتراح الرئيس الأميركي بتوسيع صيغة مجموعة السبع في اتصال هاتفي الاثنين.

وأفاد البيان أنه في اتصال هاتفي جرى "بناء على مبادرة أميركية"، أبلغ ترمب بوتين بمشروعه لدعوة روسيا ودول أخرى لحضور الاجتماع المقبل لمجموعة السبع الذي أرجئ إلى موعد لاحق بسبب وباء كوفيد-19.

وشدد الكرملين على أن المحادثة كانت "بناءة" وتناولت قضايا "جوهرية".

وأعلن ترمب السبت أنه سيؤجل إلى موعد لم يحدده عقد قمة مجموعة السبع التي كانت مقررة في حزيران/يونيو في الولايات المتحدة وأنه سيدعو دولاً أخرى للانضمام إلى الاجتماع، بينها روسيا.

واعتبر أن صيغة مجموعة السبع الحالية "عفا عليها الزمن". وتضم المجموعة حالياً المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

وردا على إعلان ترمب، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين في وقت سابق إن روسيا "لم تتلق تفاصيل عن المقترح ولا إن كان الأمر يتعلق باقتراح رسمي".

استُبعدت روسيا في 2014 من المجموعة التي كانت تعرف بمجموعة الثماني، بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في البحر الأسود، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

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وأعلن الرئيس الأميركي مراراً رغبته بضم روسيا إلى المجموعة كما قال إنه يرغب بمشاركة كوريا الجنوبية واستراليا والهند أيضاً في قمة موسعة في الخريف.

وكان من المقرر عقد القمة عبر الفيديو في حزيران/يونيو، لكن ترمب قال إنه سيرجئها وسيسعى لعقدها بحضور القادة.

وقال بيان الكرملين إن الزعيمين "شددا ايضا على أهمية استئناف الحوار الروسي الاميركي في مجال الاستقرار الاستراتيجي واجراءات بناء الثقة في المجال العسكري".

من جانبه، هنأ فلاديمير بوتين ترمب بالإطلاق الناجح يوم السبت لمركبة "سبايْس إكس" مع رائدين اميركيين على متنها إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال البيان إن الرئيسين "أكدا نيتهما المتبادلة لتعزيز التعاون في مجال الفضاء بما يضمن المنفعة المتبادلة".

وأضاف أن الرئيس الروسي شكر لترمب أيضاً إرسال أجهزة تنفس اصطناعي إلى روسيا لمساعدة المرضى المصابين بكوفيد-19.