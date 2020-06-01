شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "مستقبل وطن" يفتتح المجمع الطبى الشامل فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح حزب مستقبل وطن، مجمع العيادات الطبية الشاملة، "مركز مستقبل وطن الطبى" بالقاهرة، وتطبيقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "حياة كريمة"، كانت الرؤية لإنشاء مركز طبى، يقدم خدمة طبية متميزة، بأسعار رمزية تناسب كل شرائح المجتمع.

ويقدم المركز، خدماته الصحية والطبية في كافة التخصصات، حيث يضم، 12 عيادة للكشف في جميع التخصصات الطبية، فضلا عن عيادة أسنان مجهزة بأحدث الأجهزة، تضم غرفة تعقيم خاصة بالأسنان، وكذلك معمل تحاليل، يضم أحدث أجهزة التحاليل، ومركزا للأشعة مجهزا بأحدث التكنولوجيا في مجال الأشعة المقطعية، وأشعة الماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدى لدى السيدات، فضلا عن عيادات النساء والولادة، والأطفال.