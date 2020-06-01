شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تبحث طلب البرلمان بتشغيل مستشفى إسنا القديمة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النائب عبد الرازق الزنط، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ردا من مجلس الوزراء بشأن الطلب المقدم منه، الذى يطالب فيه بافتتاح مستشفى إسنا الأميرى القديم، وذلك بعد تخصيص مستشفى إسنا الجديد للعزل لمصابى فيروس كورونا المستجد.

وجاء فى الخطاب الذى تلقاه الزنط، أن رئيس الوزراء وجه بإحالة الطلب للعرض على وزيرة الصحة والسكان لدراسته وسرعة اتخاذ اللازم بشأنه، وقال النائب الزنط، لـ"الخليج 365"، إنه سيلتقى وزيرة الصحة يوم السبت المقبل لبحث الطلب والمطالبة بسرعة تنفيذه نظرا لحاجة الناس الملحة للمستشفى.

وكان النائب عبد الرازق الزنط، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدم بطلب افتتاح مستشفى إسنا الأميرى القديم، مشيرا إلى أنه تم التأكد من وجود جميع الأجهزة والمستلزمات ووجود الأطباء والتمريض والإداريين، وقال إن الجميع يتواجدون بالمستشفى صباح كل يوم ويوقعون فى كشف الحضور، والمستشفى جاهزة للتشغيل.

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وأوضح الزنط، أن مركز إسنا كان فيه أربع مستشفيات هى (الأميرية، الرمد، الحميات، الصدرية، وأنه منذ افتتاح مستشفى إسنا الجديد تم غلق الأربع مستشفيات، وللظروف الصحية الراهنة والطارئة تم تخصيص المستشفى الجديد للعزل، متابعا: "ونحن نثمن ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مجهوداته العظيمة لحماية صحة المواطن المصري، وحمايته من الفيروس والأوبئة، والإجراءات الاحترازية التى اتخذت حيال ذلك حفاظا على المصلحة العامة والأمن القومى للبلاد".

وأضاف أنه أصبح مركز إسنا حاليا بلا أى مستشفي، والمريض فى إسنا وقراها يتوجه إلى مستشفيات السباعية وأرمنت والأقصر، وأنه تم فتح حجرتين فى مستشفى الرمد بإسنا لا تفيان بمتطلبات مركز قوامه 600000 نسمة، مطالبا بافتتاح مستشفى إسنا الأميرى القديم، لتخفيف المعاناة عن الأهالي.