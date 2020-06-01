شكرا لقرائتكم خبر عن "جيش الإخوان" البديل.. في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، جانباً من التشكيلات العسكرية لتنظيم جماعة الإخوان.

ويقول شريف عارف إنه في عام 1937 استطاع حسن البنا تحقيق أول نصر سياسي بدخوله إلى جامعة القاهرة ولقائه الطلاب، وأنه في خريف نفس العام أسس مرشد الإخوان الكتيبة الأولى للجوالة التى كان أغبها من الطلاب ثم تبعها بإنشاء الكتيبة الثانية، وكانت تتكون من أربعين فردًا وكان النظام يقتضى أن تتم كل كتيبة أربعين أسبوعًا من التدريبات.

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ويضيف شريف عارف : أن هدف الجماعة منذ تاسيسيها هو صناعة " الجيش البديل" الموازي للجيش الوطني المصري، بحيث اذا اتيحت الفرصة المناسبة لاسقاط الجيش المصري يصبح جيش الاخوان هو البديل. ( المصدر : قراءة جديدة فى الجذور التاريخية لجماعة الإخوان المسلمين مختار أحمد نور)

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .