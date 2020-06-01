شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مضخات الهواء بالتكييف المركزى للبرلمان ضمن إجراءات مكافحة كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الأمانة العامة لمجلس النواب جهودها فى توفير مناخ آمن وصحى للعمل داخل مقر البرلمان المصرى فى ظل جائحة تفشى فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19) حيث يظهر فيديو حصلت عليه الخليج 365 استمرار عمليات تعقيم جهاز التكييف المركزى للمجلس وتطهير مضخات الهواء الرئيسية حرصا على عدم ترك أى مجال لنقل العدوى داخل البرلمان.

وأوضح المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، أن تلك ليست المرة الأولى التى يتم فيها تعقيم وتطهير مضخات الهواء بجهاز التكييف المركزى للبرلمان، مشيرا إلى أن هذا الإجراء مُتبع منذ بدء الجائحة، وأنه يتم بشكل أسبوعى، كما لفت إلى أنه تم تعقيم قاعات البرلمان يوم السبت الماضى، وذلك كله فى ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التى توفرها الأمانة العامة للمجلس للحفاظ على سير العمل داخل مقر البرلمان وإحداث التوازن بين سير العمل وصحة النواب والعاملين بالمجلس وكافة المُترددين عليه.

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وأكد فوزى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن البرلمان اتخذ منذ اللحظات الأولى لظهور فيروس كورونا المستجد، كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بدءًا من تعميم استخدام وسائل تعقيم الأيدى فى ضوء معايير الصحة العالمية مرورًا والندوات التثقيفية والتعليمات والإرشادات الطبية المنتشرة عبر الشاشات المختلفة والاستعانة بإحدى الجهات للتعقيم الكامل للمجلس سواء القاعة الرئيسية التى تشهد انعقاد الجلسات العامة واللجان النوعية البالغ عددها 25 .

كما تم رفع إجراءات التحصين بإخضاع جميع المترددين على البرلمان سواء كانوا من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافى من العاملين المؤهلين من القطاع الطبى للمجلس، وتركيب ممرات تعقيم ذاتى على أبواب البرلمان المختلفة وذلك فى ضوء الإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وشملت حزمة الإجراءات الهامة التى اتخذها البرلمان، تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية سواء كان الزائرين من طلاب الجامعات أو المدارس أو عموم المواطنين، إلى مقر مجلس النواب لحين إشعار آخر، وإعفاء إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس.