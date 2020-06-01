نقيب المحامين يقرر إلزام العاملين بالنقابة بتقديم إقرار الذمة المالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رجائى عطية نقيب المحامين ، تكليف إدارة شؤون العاملين بإلزام جميع موظفين النقابة العامة للمحامين وكذا موظفي النقابات الفرعية المختلفة بتقديم اقرار الذمة المالية لكل منهم في غضون أسبوع من تاريخه. وجاء نص القرار : Advertisements بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنه 2019. وعلى القانون رقم 62 لسنه 1975 بشأن الكسب غير المشروع المعدل بموجب قرار رئيس الجمهورية به القانون رقم 97 لسنه 2015. وعلى المادة الثانية عشر من لائحة شئون العاملين بالنقابة العامة للمحامين. تقرر ما يلي المادة الأولى: تكلف إدارة شؤون العاملين بإلزام جميع موظفين النقابة العامة للمحامين وكذا موظفي النقابات الفرعية المختلفة بتقديم اقرار الذمة المالية لكل منهم في غضون أسبوع من تاريخه. المادة الثانية: على إدارة شؤون العاملين بالنقابة العامة للمحامين الانتهاء من تجميع هذه الاقرارات سالف الشارة إليها وإعطاء كل موظف الايصال الدال على استلام هذا الاقرار قبل البدء في اعداد راتب شهر يونيو القادم.

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