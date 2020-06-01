عضو بمجلس نقابة "الصحفيين" يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلن حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، وأمين الصندوق، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك".
وقال الزناتي في تدوينة له: "قدر الله وماشاء فعل.. أظهرت عينة التحليل إصابتي بفيروس كورونا.. أثق أن الله لا يفعل إلا الخير.. وهتعدي إن شاء الله بفضله وكرمه ودعواتكم.. لكم محبتي جميعًا وحفظكم من كل سوء".
يأتي هذا عقب إعلان وفاة الحالة الثالثة لأحد العاملين في جريدة الجمهورية، متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا"، اليوم الاثنين.
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