مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو اعتداء رئيس مباحث على 3 محتجزين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: نفى مصدر أمني مسئول صحة ما تداولته قناة موالية لجماعة الإخوان الإرهابية، لمقطع فيديو تضمن إصابة 3 محتجزين بأحد أقسام الشرطة بالقليوبية بجروح متفرقة. وأوضح المصدر أنه بالفحص تبين وقوع مشاجرة بين السجناء الثلاثة، ووجود شهود على الواقعة، وادعاء الثلاثة اعتداء رئيس المباحث عليهم بالضرب، وتلفيق قضايا لهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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